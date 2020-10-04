الحزب الشعبوي الحاكم في التشيك يفوز بالانتخابات الإقليمية والشيوخ

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فاز الحزب الشعبوي الحاكم في جمهورية التشيك "أنو"، بشكل مفاجئ في الانتخابات الإقليمية هناك.

وحصل الحزب على أكبر عدد من الأصوات بشكل عام، حيث احتل المرتبة الأولى في 10 مناطق من أصل 13 منطقة.

وأعلنت ذلك اليوم السبت وكالة الإحصاء الرسمية بعد فرز جميع الأصوات تقريبا.

وكان الحزب الحاكم بزعامة الملياردير أندريه بابيس دخل الانتخابات تحت شعار "الأفعال بدلا من الأقوال".

ويقول مراقبون إنه قد يصعب مع ذلك أن يجد الحزب شركاء للائتلاف معه في تعيين رؤساء الأقاليم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تلك النتيجة تُظهر أن بابيس صمد أمام تداعيات أزمة (كوفيد 19) المتصاعدة، فبعد أن كانت واحدة من أنجح دول الاتحاد الأوروبي في إجراءات السيطرة خلال موجة التفشي في الربيع من خلال إجراءات الحجر الصحي المبكرة والصارمة، أصبحت الآن من أكثر الدول تضررا.

وسجلت جمهورية التشيك رقما قياسيا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين على التوالي.

فقد تم الإبلاغ أمس الجمعة عن 3793 إصابة مؤكدة بالفيروس.

وقال بابيس "إنها نتيجة رائعة"، "إنه حقا أمر رائع أنكم تجاوزتم الخوف في هذا الوقت من (أزمة) كوفيد -1 9 وجئتم للتصويت".

وينظر إلى هذه الانتخابات على أنها اختبار مهم لاتجاهات الناخبين قبل الانتخابات البرلمانية التي تجري العام المقبل.

ومني الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الحكومة، بهزيمة كبيرة حيث لم يحرز إلا 5% من الأصوات.

وخرج حزب القراصنة التشيكي كأكبر حزب معارض من هذه الانتخابات، حيث حصل على ما يناهز 38% من الأصوات.

في الوقت نفسه تم انتخاب ثلث الدوائر الخاصة بمجلس الشيوخ وعددها الكلي 81 دائرة.

ويدخل معظم مرشحي حزب رئيس الوزراء إلى جولات إعادة خلال أسبوع ويعقبه بصورة مباشرة العديد من الأحزاب المحافظة.