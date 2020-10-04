تستعد مجالس المدن؛ لاحتفالات الذكرى ٤٧ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، إذ من المقرر أن يقوم اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بافتتاح مشروعات جديدة.

ويقوم مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، بعمل التجهيزات اللازمة لافتتاح ٥ ميادين تم تطويرها وهي ميادين: "الرفاعي، والنصر، والساعة، وأبوصقل، والقاهرة"، خلافا لافتتاح محطتين لتحلية المياه في المساعيد و الريسه بطاقة إجمالية ٥ آلاف متر مكعب يوميًا لكل محطة، وافتتاح إحلال وتجديد ٢٦ عمارة تعاونيات في المساعيد وافتتاح مسجد عمرو ابن العاص مع نقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة، وافتتاح رافع مياه كرم أبو نجيلة.

وفي الشيخ زويد، يتم تجهيز محطة تحلية المياه بساحل المدينة بقدرة ٥ آلاف متر مكعب يوميا للافتتاح، وكذلك افتتاح مدرسة الحمايدة تعليم أساسي مشتركة وحديقة الكوثر.