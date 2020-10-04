 شومر: عقد جلسات استماع بمجلس الشيوخ لتأكيد تعيين مرشحة المحكمة العليا أمر محفوف بالمخاطر - بوابة الشروق
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شومر: عقد جلسات استماع بمجلس الشيوخ لتأكيد تعيين مرشحة المحكمة العليا أمر محفوف بالمخاطر

مجلس الشيوخ الامريكي - ارشيفية
مجلس الشيوخ الامريكي - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 11:09 م | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 11:09 م
قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، إنه من المخاطرة بالنسبة لمجلس الشيوخ أن يمضي قدما في عقد جلسات استماع تأكيد اختيار إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا نظرا لتفشي فيروس كورونا الذي أصاب ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ.

وبينما أقر بأن الديمقراطيين لا يمكنهم منع جلسات الاستماع، قال إنهم يخططون لاستخدام "كل أداة في صندوق الأدوات" لمحاولة تأخير تصويت التأكيد النهائي لمرشحة الرئيس دونالد ترامب.

من جانبه، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل إن الجلسات ستمضي قدما كما هو مقرر في 12 أكتوبر ويمكن لأعضاء مجلس الشيوخ المشاركة عن بعد. وقد ثبتت إصابة عضوين من اللجنة - مايك لي من ولاية يوتا وتوم تيليس من ولاية كارولينا الشمالية - بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عضو جمهوري ثالث، وهو رون جونسون من ويسكونسن.

وذكر مكونيل أنه يعتزم السعي للحصول على إجازة لمدة أسبوعين لمجلس الشيوخ بكامل هيئته باستثناء الجلسات التقديمية القصيرة. ومن المرجح أن يحصل على موافقة الحزبين على الخطة يوم الاثنين، بحسب أحد مساعديه في مجلس الشيوخ.

وقال شومر في مؤتمر صحفي في نيويورك "إذا كان انعقاد جلسات مجلس الشيوخ غير آمن، فكذلك عقد جلسات استماع غير آمن".

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