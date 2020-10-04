يوم المواجهات الكبرى وأزمات كورونا في الدوري الإيطالي

عدما سجل إنتر ميلان تسعة أهداف خلال أول مباراتين له في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، يتطلع الفريق إلى مواصلة التألق التهديفي عندما يحل ضيفا على لاتسيو مساء اليوم الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري والتي تشهد صدام نابولي المتصدر مع يوفنتوس حامل اللقب في اليوم نفسه.

وتغلب إنتر ميلان على بينفينتو، الصاعد حديثا للدرجة الأولى، 5 / 2 أمس الأربعاء ضمن مباريات مؤجلة من المرحلة الأولى شهدت أيضا فوز أتالانتا على مضيفه لاتسيو 4 / 1، ليتفوق أتلانتا في السجل التهديفي على إنتر حيث سجل أتلانتا ثمانية أهداف مقابل ثلاثة أهداف سكنت شباكه، بينما سجل إنتر تسعة أهداف مقابل خمسة أهداف سكنت شباكه.

وقال جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني لأتالانتا :"ربما لم نحقق بداية كهذه من قبل. لكننا الآن نركز على مباراة كالياري (التي يخوضها أتالانتا على ملعبه مساء اليوم)، لأن جميع المباريات معقدة."

وأضاف :"تطوير أنفسنا لا يعني أننا نسعى للقب الدوري. فهذا هو هدف يوفنتوس وإنتر وربما نابولي. ارفض الحديث عن طموح لقب الدوري. ربما يمكننا التحدث بهذا الشأن بعد 20 مباراة مقبلة".

أما نابولي، فقد سجل ثمانية أهداف ولم تهتز شباكه بأي هدف، كما حافظ كل من هيلاس فيرونا وميلان على نظافة الشباك.

ويتصدر الدوري الإيطالي فرق نابولي وأتلانتا وإنتر ميلان وهيلاس فيرونا وميلان، برصيد ست نقاط لكل منهم.

وأثيرت المخاوف لدى نابولي خلال الأيام الماضية عقب فوز الفريق 6 / صفر يوم الأحد الماضي على جنوى، الذي كشفت الفحوص عقب المباراة عن تسع حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد صفوفه.

وأثيرت تكهنات اليوم السبت إزاء إمكانية تأجيل مباراة نابولي مع يوفنتوس بعد منع فريق نابولي من السفر إلى تورينو عقب اكتشاف إصابة لاعبين اثنين بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت تقارير إعلامية في إيطاليا أنه تم حظر سفر نابولي خوفا من تفشي العدوى، رغم أن أغلب اختبارات الكشف عن كورونا التي أخضع لها اللاعبين جاءت سلبية.

ولا تزال جائحة كورونا تلقي بظلالها على الاستادات، حيث لا يتم السماح سوى بحضور ألف مشجع في المدرجات خلال المباراة، وذلك في ظل تزايد حالات الإصابة في إيطاليا خلال الأسابيع الأخيرة.

وعلى ملعب "أليانز" في تورينو، يلتقي نابولي مع يوفنتوس الذي أهدر نقطتين خلال أول جولتين تحت قيادة المدير الفني أندريا بيرلو، لكنه لا يزال مرشحا بقوة لانتزاع لقب الدوري الذي هيمن عليه طوال المواسم التسعة الماضية.

وتعادل يوفنتوس مع مضيفه روما 2 / 2 يوم الأحد الماضي في المرحلة الثانية، وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفي الفريق، لكن يوفنتوس عانى من النقص العددي إثر طرد أدريان رابيو في الدقيقة 62 لحصوله على الإنذار الثاني.

وسجل رونالدو حتى الآن ثلاثة أهداف متساويا في ذلك مع أليخاندرو جوميز قائد أتالانتا وأندري جالابينوف لاعب سبيزيا الصاعد حديثا للدرجة الأولى وروميلو لوكاك لاعب إنتر ميلان.

ويعد إنتر ميلان، وصيف بطل الموسم الماضي، أقوى المرشحين لمنافسة يوفنتوس على اللقب هذا الموسم، وزادت هذه التوقعات بعدما فاز الفريق أمس بخماسية وذلك إثر تعديلات تكتيكية من جانب المدير الفني أنطونيو كونتي.

وقال كونتي عقب المباراة أمام بينفينتو :"علينا العمل أكثر من أجل تحقيق التوازن بالفريق، حيث إننا استقبلنا أيضا هدفين (في مباراة أمس). لكنني استمتعت بمشاهدة الفريق وهو يقدم مثل هذا الأداء، وهذه التحركات الهجومية الحاسمة."

وأضاف :"علينا التحلي بالحماس إزاء حقيقة تواجد مثل هذا الاحترام لإنتر ميلان ولاعبيه وللعمل الذي أقدمه."