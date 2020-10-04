الكهرباء تؤكد: تلقي الطلبات بالمنصة الإلكترونية للتقديم على العداد الكودي متاح حتى نهاية أكتوبر

نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم الكهرباء، الخبر المتداول عن توقف تلقي طلبات الحصول على العدادات الكودية من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وقال «حمزة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، إن تلقي الطلبات عبر المنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي مازال متاحًا حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي، لافتًا إلى عدم تلقي أية طلبات إلا من خلال تلك المنصة.

وأوضح أنه تم إنشاء المنصة الإلكترونية اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المكافحة لانتشار فيروس كورونا، وتسهيلًا على المواطنين، فضلًا عن خطة الدولة الخاصة بالتوسع في مجال التحول الرقمي بصفة عامة.

ولفت إلى أن من 60 لـ80 ألف زائر يدخلون على المنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي يوميًا، مشيرًا إلى توفير العديد من الخدمات عليها؛ وأبرزها تلقي الاستسفسارات.

وتابع أن الدخول على المنصة والاشتراك بها مجاني، موضحًا أنه من الممكن أن يتقدم الشخص للحصول على عدادات كودية لأكثر من وحدة وحدة طالما تلك الوحدات تتبعه.