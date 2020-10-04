الحكومة اليونانية تتهم عشرات العاملين في منظمات غير حكومية بالتجسس

اتهمت الحكومة اليونانية، اليوم الأحد، العشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية بالتجسس والتورط في جرائم لتهريب البشر.

وقال إلفثيريوس أويكونومو، نائب وزير حماية المواطنين المسؤول عن سياسة مكافحة الجريمة في البلاد، لصحيفة "تو بروتو تيما"، إن جهاز الاستخبارات اليونانية هو من توصل إلى تلك النتائج.

وكانت الشرطة اليونانية اتهمت في الأسبوع الماضي بالفعل، 35 من العاملين في منظمات غير حكومية، بتمرير إحداثيات خفر السواحل ومعلومات حساسة أخرى، للمهربين الذين يحاولون جلب المهاجرين إلى جزيرة ليسبوس بصورة غير قانونية.

وعلى الرغم من عدم ذكر أسماء المنظمات غير الحكومية التي تضمنها المخطط، إلا أن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن هناك عددا من المواطنين الألمان متورطين في الأمر.

وقالت مصادر في وزارة الهجرة لوسائل إعلام محلية، إن السلطات اليونانية علمت بالقضية لأول مرة في يناير الماضي، وأن التحقيقات بدأت تؤتي ثمارها الآن.