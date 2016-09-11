السلطات الإيطالية تواصل التحذير من الفيضانات شمالي البلاد بعد العواصف المدمرة

تبحث فرق الإنقاذ في إيطاليا عن شخصين مفقودين، صباح اليوم الأحد، بعد عواصف مدمرة وفيضانات عارمة جرفت سيارات وجسور وغمرت المنازل.

وأفادت تقارير أولية من السلطات، بأن عدد حالات الوفاة حتى الآن بلغ حالتين، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، وتم العثور على معظم الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن فقدهم -عدهم وصل في بعض الأحيان إلى 20 شخصا - حتى اليوم الأحد، لكن السلطات تواصل التحذير من مخاطر الفيضانات.

وتضررت مدن في إقليم بيدمونت بشكل خاص، حيث تحدث عمدة مدينة ليموني بيمونتي في مقاطعة كونيو عن "وضع كارثي" في مدينته التي اجتاحتها الفيضانات.

وفي مناطق من شمال غرب إيطاليا، تم تسجيل كمية أمطار في يومي الجمعة والسبت لم تحدث منذ نحو 60 عاما.

كما شعر جنوب شرقي فرنسا بآثار العواصف، حيث انقطع سكان المناطق النائية بمدينة نيس عن العالم الخارجي. وتم توفير الطعام والمياه للسكان.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إنه تم نشر الجيش للمساعدة، وأعرب عن قلقه بشأن "التوازن النهائي" حيث تردد أن هناك ثمانية أشخاص على الأقل في عداد المفقودين حتى أمس السبت.