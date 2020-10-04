المغرب: تسجيل 2044 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 2044 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 133272 حالة.



وذكرت وزارة الصحة المغربية -في بيان اليوم الأحد- أن عدد الحالات المستبعدة -بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية- بلغ 2577931 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس الماضي.



وأضاف البيان أنه تم تسجيل 37 وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المغرب إلى 2330 حالة، في حين تم تسجيل 2349 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 111036 حالة.