محافظ جنوب سيناء يوافق على النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي إلى 5 سنوات وستة 6

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي إلى خمس سنوات وستة أشهر للعام الدراسي الجديد وذلك للوصول لكثافة المقررة.



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ محمد عقل مدير عام مديرية التربية والتعليم مساء اليوم الأحد، لاستعراض موقف الكثافة للعام الدراسي الجديد، وتبين تواجد أماكن ببعض مدارس المدن والوديان، بالصف الأول الابتدائي.



وقال المحافظ إن الأولوية للالتحاق بالصف الأول الابتدائي لمن هم في سن الإلزام، وحتي وإن لم يكن مقيد برياض الأطفال بالمدرسة، بشرط أن تقع المدرسة داخل المحيط الجغرافي لإقامته.



وأكد المحافظ على استكمال الكثافات بالمدارس التي بها رياض أطفال من الأطفال الأكبر سنًا بها، وباقي الأطفال يتم تنسيقهم على المدارس التي بها أماكن شاغرة، ولا يجوز فتح فصول جديدة خاصة بصغار السن، ولا يجوز تحويل التلاميذ صغار السن من المدارس التي جرى تنسيقهم عليها الا بعد اتمام الحلقة الابتدائية، كما لا يجوز التحويل لمحافظات أخرى إلا في حالة نقل إقامة ولي أمر الطالب لتلك المحافظة.



وطالب المحافظ بتشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية، لاستقبال ملفات صغار السن، وترتيبهم تنازليًا من الأكبر إلى الأصغر، وتنسيقهم بالمدارس التي بها أماكن شاغرة مع مراعاة محل إقامة ولي الأمر.