أرمينيا تعلن قتالا عنيفا مع أذربيجان في كاراباخ

شنت قوات برية من أذربيجان، اليوم السبت، هجومًا جديدًا واسعًا في منطقة ناجورنو -كاراباخ المتنازع عليها، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم السبت مشيرة إلى "قتال عنيف" برغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

وتقدمت القوات الأذرية في المنطقة، التي يسيطر عليها مسيحيون إنفصاليون من أرمينيا، من جهتي الشمال والجنوب، بحسب الوزارة التي أضافت أنه تم إسقاط ثلاث طائرات حربية لأذربيجان.

وردًا على ذلك، قالت وزارة الدفاع في باكو إن مدينة تارتار وعدة قرى في الأراضي الأذرية تعرضت للقصف.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع سقوط مصابين أو قتلى، ولم يتسن على الفور التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل.

وتدعو القوى العالمية إلى وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان منذ يوم الأحد الماضي، عندما اندلع القتال في المنطقة، التي تعد رسميًا جزءً من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.

وأعلن الرئيس الأذري إلهام علييف، بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن جيش بلاده قد حرر أراض محتلة، واتهم في الوقت نفسه الدولة المجاورة بعرقلة مفاوضات تسوية النزاع.

وقال علييف أيضًا إن المحادثات مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لا طائل منها وطالب بإعادة المنطقة، ليس لدينا وقت للانتظار 30 سنة أخرى. لابد من حل الصراع الآن".