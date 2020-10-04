الطيار المجنون: جيش إسرائيل عرف أن المصريين لحمهم مر وميتاكلش

قال اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، الملقب بـ«الطيار المجنون» وقائد تشكيل الفهود السوداء في حرب اكتوبر، إن أول شهيد سقط في الحرب خلال الضربة الجوية الأولى كان الشهيد عاطف السادات شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس السبت، أنه اشترك بجميع المعارك بما فيها حرب الاستنزاف، التي تعد التمهيد الأساسي لنصر اكتوبر.

وعلق على إطلاق لقب الطيار المجنون عليه من قبل الجيش الإسرائيلى، قائلا: «أفتخر أنني حصلت على جائزة الطيار المجنون، وأنا مجنون بحبك يا مصر وأعشق طينك».

وتابع: «الجيش الإسرائيلي عرفوا أن المصريين لحمهم مر ومايتاكلوش، والفراعنة عندهم أول جيش من سبعة آلاف سنة، وأنا طلعت كل جناني على العدو الإسرائيلي في حرب أكتوبر.. وفي رجالة في مصر تأكل اللحمة نيه».