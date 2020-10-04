بلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا على مستوى العالم، حسب إحصاء لوكالة "رويترز"، أكثر من 34.71 مليون حالة، في حين وصل إجمالي الوفيات جراء المرض إلى 1028910 حالات.

وأوضحت الوكالة أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 7359089 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 208788 حالة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة 6473544 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 100842 حالة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة 4880523 إصابة بينما بلغت الوفيات 145388 وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت 1204502 حالتين، وبلغ إجمالي الوفيات 21251 حالة.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة حادة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة، وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشي جائحة يوم 11 مارس.