استهداف عاصمة منطقة ناجورنو-كاراباخ بالصواريخ

ذكر مسؤولون في منطقة ناجورنو-كاراباخ، اليوم الأحد، أن أهدافا مدنية في عاصمة المنطقة المتنازع عليها تعرضت لهجمات بصواريخ أطلقها جيش أذربيجان.

وأعلن أرايك هاروتيونيان، زعيم المنطقة التي يسيطر عليها انفصاليون أرمينيون مسيحيون، لكن معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان، ذات الأغلبية المسلمة عن هجوم على مدينة ستيباناكيرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لكن لم يذكر مزيدا التفاصيل.

وردا على ذلك؛ هدد هاروتيونيان بمهاجمة منشآت عسكرية في أكبر مدن في أذربيجان وحذر السكان الذين يعيشون هناك بأنهم يتعين عليهم المغادرة "لتجنب خسائر حتمية".

وتحدث جيش أذربيجان، بدوره عن إطلاق نيران المدفعية الثقيلة على قرى ومدن في أراضيه، أسفر عن سقوط ضحايا.

وكان مكتب رئيس أذربيجان الهام علييف، قد ذكر في وقت سابق اليوم أن مدينة كنجه، ثاني أكبر مدينة في البلاد تعرضت لقصف بصواريخ تم إطلاقها من أرمينيا، مع تصاعد القتال بين الدولتين الواقعتين بمنطقة القوقاز، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وبينما نفت وزارة الدفاع في أرمينيا إطلاق نار على الأراضي الاذرية، قالت السلطات في منطقة ناجورنو-كاراباخ المتنازع عليه إنهم هاجموا مطارا عسكريا بالمدينة، ردا على قصف أذربيجان مدينة ستيباناكيرت، عاصمة الإقليم.

وكانت قوات برية من أذربيجان قد شنت أمس السبت هجوما جديدا واسعا في منطقة ناجورنو -كاراباخ المتنازع عليها، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أمس السبت مشيرة إلى "قتال عنيف" برغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

وتقدمت القوات الأذرية في المنطقة، من جهتي الشمال والجنوب، بحسب الوزارة التي أضافت أنه تم إسقاط ثلاث طائرات حربية لأذربيجان.

وردا على ذلك، قالت وزارة الدفاع في باكو إن مدينة تارتار وعدة قرى في الأراضي الأذرية تعرضت للقصف.