وزير التعليم العالي للطلاب الوافدين: أرجو أن يقدروا الأوضاع ولن نظلم أحدا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المشكلة المثارة بشأن تنسيق الطلاب الوافدين نوع من الضغط دون أساس، مشيرًا إلى أن إجمالي عددهم نحو 15 ألف طالب مصري من جميع أنحاء العالم.

وأضاف عبدالغفار خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس السبت، أن التنسيق ينتظرهم رغم تأخر الامتحانات بدولة الكويت، معقبًا: «أرجو أن يقدروا الأوضاع، لن يُظلم أحد وسنمنح كل طالب ما يستحقه».

وأكد أن الوزارة ستنتظر آخر طالب من الوافدين وتعمل على دخوله التنسيق، موضحًا أن نسبة تمثيلهم في التنسيق مرنة وعادلة طبقًا لأعداد الطلاب في كل تخصص.

وعن مشكلة مدارس الدبلومة الأمريكية «SAT»، أوضح وزير التعليم العالي أن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد الامتحان المصري البديل الـ«ACT» لحل مشاكل الطلاب.

وذكر أن الطالب من الممكن أن يتقدم ببعض المواد من الـ«SAT» وأخرى من الـ«ACT» بالرغم من أنه يمثل عبئًا على الوزارة، مضيفًا: «بإذن الله نحقق أحلام الطلاب ويدخلوا الكليات».

وأشار عبدالغفار إلى عدم وجود شكوى في مجال التجنيد بعد تأجيل الموعد إلى أول أسبوعين من شهر سبتمبر، مؤكدًا أن الوزارة اعتمدت كل الشهادات في ميعادها.