لجنة تسويق السياحة: كشف سقارة يعبر عن قدرات المصريين

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن إعلان خالد العناني وزير السياحة والآثار، عن الكشف الأثري الجديد بجبانة سقارة هو فصل جديد من أسرار الحضارة المصرية القديمة، ويعبر عن قدرات المصريين في الماضي والحاضر، موضحًا أن البعثة التي قدمت ذلك الاكتشاف برئاسة مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، وهو فريق استطاع أن يواصل العمل في ظل ظرف استثنائي يمر به العالم أجمع.



وأضاف عثمان أنه بالرغم من كل التحديات التي تواجه صناعة السياحة والسفر، إلا أن مصر بتفردها تملك تراث حضاري متفرد يمكنها أن تقدم تجارب سفر فريدة في ظل مقصد سياحي آمن بفضل الإجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر.



وأوضح أن وزير السياحة والآثار استطاع أن يبرهن للعالم علي حجم إبداع المقصد السياحي المصري في فترة قصيرة من خلال زيارة السفراء للاحتفال بيوم السياحة العالمي في شرم الشيخ، وبالأمس دعوتهم للمشاركة في ذلك الاكتشاف الرائع لجبانة الأقصر.



ودعا إلى تنظيم زيارات افتراضية لجبانة سقارة بهدف تنشيط حركة السياحة الثقافية، مؤكدًا أن الزيارات الافتراضية تجعل المقصد السياحي دائما في الدائرة الأولى لاختيارات السائح عندما يفكر في السفر من جديد، مطالبًا رواد مواقع التواصل الاجتماع مشاركة الفيديوهات والصور التي تروج لمنتجات السياحة المصرية.



وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إلى أن دعم صناعة السياحة والسفر لا يقف عندها فقط، لكنه يصل لدعم 74 صناعة أخرى ترتبط بالقطاع وتساهم في الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل للشباب.