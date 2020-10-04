إجمالي إصابات كورونا يرتفع إلى 4366 في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4366 في البلاد.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم الأحد، كشفت الصحة السورية عن تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 205.



وأشارت الوزارة إلى تسجيل 12 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 1155.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم، بسبب فيروس كورونا، اليوم الأحد، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 35 مليون إصابة.