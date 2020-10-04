ضبط أكثر من 2000 كتاب مزور بمطبعة في الجيزة

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بداخل مطبعة في الجيزة، 21440 كتابا مزورًا مطبوعًا بدون الحصول على موافقات دور النشر أصحاب حقوق الملكية الفكرية.

وأفادت المعلومات والتحريات، قيام مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، بطباعة كتب "دينية، أدبية، تعليمية" بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبدون أمر توريد، وكذلك بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقرارات والقوانين المنظمة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة، حيث تم التقابل مع "شريك بالمطبعة" وتم التفتيش في حضوره، وضبط 21440 كتاب "ديني، أدبي، تعليمي"، وجميعها مخالفة للقرارات والقوانين المنظمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.