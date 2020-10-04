محافظة جنوب سيناء تعلن أسماء المقبولين في مسابقة الـ45 وظيفة

أعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، أسماء المقبولين بالوظائف التي جرى الإعلان عنها في المسابقة رقم(1) لسنة 2020، لشغل بعض المسميات الوظيفية، وأخرى بنظام السركي، وذلك فقًا لنظام الوظيفي طبقًا لقرار وزير التخطيط رقم (125) لسنه2018، ووفقًا للضوابط والقواعد الواردة بذات القرار.

وتضمنت المسابقة شغل 45 وظيفة، بينهم 8 وظائف باحث قانوني، و10مهندسين، منهم 4 مدنيين و2 مهندس إنشاء، و 2 مهندس طرق، و مهندس كهرباء، ومهندس مساحة، ومهندس ميكانيكا سيارات، ومهندس عمارة، ومهندس تخطيط عمراني، وظائف أخرى بنظام السركي بينهم 7 مهندسين و5 فني كهرباء ، و15 سائق معدات ثقيلة.