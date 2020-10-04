أبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد رضاه عن أداء لاعبيه بعد الفوز على ليفانتي 2-0 اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

قال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "المعاناة واردة في كرة القدم، واجهنا منافسا قويا تفوق علينا في بعض أجزاء المباراة، لقد كان أداؤنا جيدا في الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، وفي النهاية حققنا الأهم، وهو الفوز".

وأضاف المدرب الفرنسي "إضاعة الفرص أمر طبيعي، لقد خلقنا فرصا أكثر في الشوط الثاني, وفخور بما يحققه الفريق، إنها مجرد بداية، لقد حققنا ثلاثة انتصارات وتعادلا وحيدا، ماذا أطلب أكثر من ذلك؟!".

وواصل (زيزو) "كنت أتمنى أن نسجل الهدف الثاني في وقت مبكر، حينها كان سيناريو اللقاء سيتغير تماما".

واستطرد "لست قلقا بشأن قلة أهداف الفريق، ما زلنا في بداية الموسم، وبإمكاننا تحسين بعض الأمور، تيبو كورتوا جزء من الفريق، لقد أنقذنا، ولكنه يقوم بما يُطلب من أي حارس مرمى آخر، ما يسعدني أننا نخلق الفرص، ولكن علينا التحسن لنحقق أهدافنا دون معاناة".

وأشاد المدرب الفرنسي بمهاجمه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، قائلا "لقد سجل هدفا، فهو يعمل ويتطور، لن أتطرق للسلبيات بل الإيجابيات".

وأتم زيدان تصريحاته "إجمالا، سعيد بالأداء والفوز، بالتأكيد المنافس أضاع 3 فرص خطيرة، ما يعني أنه علينا أن نحسن الأداء الدفاعي ونستقبل فرصا أقل، إلا أنني أكرر سأركز على الإيجابيات، وهي الفوز والخروج بشباك نظيفة".

ويتصدر ريال مدريد جدول الليجا مؤقتا برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، وسجل لاعبوه 6 أهداف مقابل هدفين في مرمى البلجيكي كورتوا.