 فيديو.. حماية المستهلك: استجابة عالية من المدارس بشأن رد 25% من مصروفات الباص - بوابة الشروق
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فيديو.. حماية المستهلك: استجابة عالية من المدارس بشأن رد 25% من مصروفات الباص

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
هدى أمين
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 3:41 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 3:42 ص

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك استجابة عالية من المدارس بنسبة 80% لقرار استرداد 25% من مصروفات الباص أو خصمها من العام الدراسي الجديد، بسبب توقف الدراسة خلال السنة المنصرمة.

ودعا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أولياء الأمور الذين لم ينفذ معهم قرار استرداد 25% من مصروفات الباص في المدارس، للتقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن القرار ملزم للمدارس كافة.

وأكد أن جهاز حماية المستهلك، من حقه أن يلزم المدرسة برد 25% من مصروفات الباص، أو خصمها من العام الدراسي الجديد.

وألزم جهاز حماية المستهلك المدارس والجامعات، برد 25% من مصروفات «الباص» أو خصمها من العام الدراسي الجديد، بسبب توقّف الدراسة بقرار رئيس الوزراء، في منتصف مارس الماضي جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

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