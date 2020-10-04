محافظة القاهرة :إجراءات عاجلة لتوصيل المرافق لقرية الفواخير بالفسطاط

أصدرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تعليماتها بناء على توجيهات محافظ القاهرة بالإسراع في اتخاذ الاجراءات والتوجيه بتوصيل جميع المرافق «مياه، غاز، كهرباء، صرف»لعدد ١٠٢ حالة بقرية الفواخير بالفسطاط والذين تم بالفعل تقنين أوضاعهم واستلامهم عقود وخطابات.



ووجهت نائب المحافظ خالد شحاته رئيس حى مصر القديمة بسرعة إنهاء تصريح الحفر حتى يتسنى لشركات المرافق التركيب والتوصيل فى وقت وجيز، كما قامت بالتأكيد على محمد أرز مدير مشروع الفواخير بضرورة مخاطبة رئيس هيئة التنمية الصناعية بالتواصل مع شركة الغاز بهدف تخفيض نسبة تكلفة توصيل الغاز.



يأتى ذلك فى إطار دعم المشروعات الحيوية التى تمس المواطن والتى تعتبر من أولى أولويات وأهداف الخطة التى تسعى من خلالها نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لتنفيذ هدفها الاساسي وهو الارتقاء بالمنطقة الجنوبية خاصة « قرية الفواخير بمصر القديمة» والتي يطلق عليها (جواهرجية الطين) ومحاولة حل كل ما يعرقل المشروعات القومية والهامة لتحقيق نقلة تراثية وحضارية حيث أن هذا النوع من المزارات السياحية له دور في تنشيط السياحة نظرا لوجودها بالقرب من مجمع الاديان ومتحف الحضارات.



وكلفت نائب المحافظ العميد ماجد فوزى المسؤول عن ملف مشروع الفواخير بالمنطقة الجنوبية بمتابعة المشروع والسعى لإنهاء كافة الأعمال بأسرع وقت ممكن والإسراع في عمل العقود لعدد ٢٧ حالة، كما أمرت بضرورة تذليل أى معوقات من شأنها تعطيل انهاء الاعمال والتى من ضمنها تعلية سور القرية وتوفير أمن وحراسة لها لتأمينها ورفع كفاءة المركز التكنولوجى حتى تتمكن وزارة الصناعة من وضع المعدات الخاصة بها.