يرفض شعب المينونيت المنتمى للطائفة البروتستنتية المسيحية المحافظة، التعامل مع التلفاز أو الإنترنت أو استخدام الكهرباء أو استخدام السيارات أو حتى استخدام العجلات المطاطية لعربات الخيول بدلا من الخشبية القديمة؛ فأصبحت النتيجة شعب يعيش عزلة تامة عن أنباء جائحة كورونا لأشهر رغم فتك الجائحة بمئات الألوف في المكسيك وحدها.

وبحسب "فرانس برس" وصلت أولى الأنباء عن الجائحة لقرية إلسبينو بصحراء ولاية شيواوا المكسيكية، بعد أشهر من اجتياح الوباء للمكسيك وقتله عشرات الآلاف وذلك حين اطلع بعض شباب القرية على الإنترنت بأقرب موقع تصل إليه الشبكة العنكبوتية ليعودوا بالأخبار لقريتهم.

ويقول أحد أهالى القرية، دون ذكر اسمه، إن 10 أشخاص أُصيبوا بوعكات صحية شبيهة بالبرد إلا أن صيدلى القرية رجح أنه مرض يُدعى كورونا ونصح المصابين بالعزل دون تلقي علاج خاص بالمرض المستجد، مضيفا أن حالة المصابين مستقرة.

ويرجح تلقي المصابين للعدوى خلال رحلة تجارية لقرية أخرى.

وينحدر شعب المينونيت البروتوستنتى من أصول ألمانية وهولندية، إذ هاجروا بمعتقداتهم في القرن السادس عشر من بلدانهم نحو روسيا ومنها لكندا وانتهاء بالمكسيك، إذ ينعزلون عن مختلف أشكال التطور وحتى أبسطها.

وتستعد 50 أسرة من سكان القرية للهجرة لولاية كامبيش الجنوبية بعد قرار الحكومة إدخال التيار الكهربى لصحراء شيواوا ما يخالف معتقدات المينونيت.

ويقول خوان جونسون، إنه لن يرحل مع شعبه فهو غير مقتنع بكثير من معتقداتهم مثل منع استخدام العجلات المطاطية لعربات الخيل رغم كونها تسهل حركتها.

ويقول هكيبو -20 عاما- إنه يوافق أهل قريته بكون التلفاز شيء مضر واجب الابتعاد عنه ولكنه يخالفهم بأمر العجلات المطاطية لأنها أكثر سلاسة في التنقل بالعربات.