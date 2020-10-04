مستشار حملة ترامب: بايدن كثيرا ما استغل الكمامة كعنصر داعم لحملته الانتخابية

قال جاسون ميلر المستشار البارز بحملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن منافسه الديمقراطي جو بايدن كثيرا ما "استغل الكمامة كداعمة له".



ودافع عن تعامل حملة ترامب مع فيروس كورونا المستجد، حتى برغم أن الرئيس لا يزال في المستشفى يتلقى العلاج من أعراض مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.



ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الالكترونى الأمريكي ، قال ميلر في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "أيه بي سي" الأمريكية إننا "نأخذ الأمر على محمل الجد. ولهذا السبب نعطي كل شخص يأتي إلى التجمعات أو الأحداث كمامة. ونتحقق من درجة حرارته".



وذكر: "كما تعلم، أود أن أقول أنه فيما يتعلق بجو بايدن، أعتقد أنه كثيرا ما استخدم الكمامة كدعم له. الكمامة مهمة للغاية، لكن حتى إذا كان يرتديها، فقد يكون على بعد 20 أو 30 قدما من أقرب شخص بينما لا يزال مرتديها".



وقال إن "هذا لن يغير أي شيء من الأمر. كما نرى مع جو بايدن، أعني أنه لا يمكننا جميعا أن نظل في قبونا لبقية حياتنا".



ونادرا ما كان يرتدي ترامب الكمامة في أماكن عامة، وغالبا ما كان يقلل من فائدتها.



وأصاب تفشي فيروس كورونا في البيت الأبيض أكثر من عشرة أشخاص بالدائرة الداخلية لترامب، بما في ذلك العديد ممن حضروا احتفال حديقة الورود للإعلان عن إيمي كوني باريت كمرشحة للمحكمة العليا، حيث لم تظهر الصور الملتقطة في الحدث أي شخص كان يرتدي كمامة.