رئيسة حزب ميركل تنفي أي دعم من حزبها لمرشح من «البديل» لرئاسة مجلس مدينة

نفت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، والذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، انتخاب سياسي بحزب البديل من أجل ألمانيا "إيه إف دي" اليميني المعارض لرئاسة المجلس المحلي بمدينة جيرا بمساعدة حزبها.

وقالت أنيجرت كرامب-كارنباور، التي تشغل أيضا منصب وزيرة الدفاع الاتحادية، لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "المسؤولون بالحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية تورينجن (التي تقع بها مدينة جيرا) أكدوا أنه لم يتم دعم مرشح حزب البديل".

يشار إلى اختيار السياسي بحزب البديل راينهارد إرتسرود في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي بـ23 صوتا من إجمالي 40 صوتا، على الرغم من أن حزب البديل نفسه يملك 12 صوتا فقط.

وتجاوزت حالة الاستياء من ذلك حدود ولاية تورينجن. وتم اتهام الحزب المسيحي الديمقراطي بالتعاون مع حزب البديل، وصدرت الاتهامات بصفة خاصة من الحكومة المحلية بالولاية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزبي اليسار والخضر المعارضين.