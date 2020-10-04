رئيس وزراء باكستان يعرب عن مخاوفه من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأحد، عن مخاوفه من تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مطالبا جميع المواطنين بالالتزام بالتعليمات المعلنة.

وطالب خان -في تغريدة نقلتها قناة (جيو نيوز) الباكستانية- المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة لتفادي تزايد حالات الإصابة، موضحا أن "الله حفظ البلاد من أسوأ آثار (كوفيد-19)، إلا أن هناك مخاوف من تفشي موجة ثانية من الفيروس مع بداية فصل الشتاء".

ورفعت باكستان القيود المتعلقة بفيروس كورونا في أغسطس الماضي بعدما حققت البلاد انخفاضا مستقرا في عدد الحالات الجديدة، وأعادت المؤسسات التعليمية فتح أبوابها الشهر الماضي بعد انقطاع دام 6 أشهر، وذلك وسط مخاوف من الموجة الثانية للفيروس ومن عدم كفاءة تطبيق الإجراءات المعلنة.