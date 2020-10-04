 محافظ بني سويف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة - بوابة الشروق
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محافظ بني سويف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

مقر محافظة بني سويف
مقر محافظة بني سويف
حازم الخولى
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 5:07 م | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 5:07 م
بعث الدكتورمحمد هاني غُنيم محافظ بني سويف برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، جاء فيها:(يسعدني أن أتقدم لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف، بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة).

وأضاف: (أعادها الله عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدًم والازدهار، داعياً المولى "عزوجل" أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وناصراً للحق وأن يحقق على أيديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها).

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