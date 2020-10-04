محافظ بني سويف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

بعث الدكتورمحمد هاني غُنيم محافظ بني سويف برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، جاء فيها:(يسعدني أن أتقدم لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف، بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة).



وأضاف: (أعادها الله عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدًم والازدهار، داعياً المولى "عزوجل" أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وناصراً للحق وأن يحقق على أيديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها).