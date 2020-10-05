فيلم «لما بنتولد» يشارك في ثلاثة مهرجانات سينمائية خلال أكتوبر

كشف المخرج تامر عزت، عن مشاركة فيلمه "لما بنتولد" في ثلاثة مهرجانات سينمائية خلال شهر أكتوبر الجاري هي، مهرجان اونتاريو السينمائي الدولي في كندا، ومهرجان سيليكون ڤالي للفيلم الافريقي بامريكا، ومهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد في دورته العاشرة.



تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي، ويحتوي الفيلم على تسع أغنيات تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لثلاث شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية، التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم.



يعد الفيلم آخر سيناريو من تأليف الكاتبة الراحلة نادين شمس، ويشارك في بطولته عمرو عابد، سلمى حسن، والمغني أمير عيد، وابتهال الصريطي، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وبسنت شوقي، بمشاركة من الفنانين حنان سليمان، وسامح الصريطي.