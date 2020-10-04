أمن سوهاج يحرر طفلا مختطفا في أخميم

نجحت الأجهزة الأمنية بسوهاج في كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل في أخميم، ومساومة أهله على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتحرير الطفل المختطف.

وبدأت الواقعة بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بتلقيه بلاغًا من ربة منزل يفيد بغياب نجلها البالغ من العمر 6 سنوات عن المنزل.

ثم تلقت أسرة الطفل اتصالاً هاتفيًا من شخص مجهول يفيد بتواجد الطفل طرفه، وطلب منه مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه، نظير إطلاق سراحه.

وعلى الفور قرر مدير الأمن تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان: عامل تربطه صلة قرابة بالطفل المخطوف وله معلومات جنائية، وسائق توك توك، مقيمان بدائرة المركز، كما تبين من التحريات أن المتهمين اتفقا فيما بينهما على خطف الطفل ليحصلوا على فدية مالية مقابل إعادته لأهله، مستخدمين في ذلك مركبة التوك توك قيادة الثاني، وإخفاء الطفل في إحدى الغرف داخل محجر بالمنطقة الجبلية بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكان المشار إليه، وأمكن ضبط المتهمين ومركبة "التوك توك" المستخدمة في الواقعة وتحرير الطفل المختطف دون تعرضه لأي مكروه.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكابهما الواقعة للحصول على مبلغ الفدية من أهل الطفل نظير إطلاق سراحه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.