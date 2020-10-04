الروائية رشا سمير تستضيف المؤرخ الفرنسي جيلبيرت سينويه في ندورة عبر فيسبوك

تُقام ندوة حوارية مع الكاتب والمؤرخ الفرنسي جيلبيرت سينويه، غدا الاثنين عبر خدمة البث المباشرة على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، في الساعة السابعة مساءً.

وأعلنت الدكتورة رشا سمير عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن إقامة الندوة، في حوار مفتوح مع الكاتب الذي ولد في مصر وغادرها وهو في السابعة عشر من عمره، هام عشقاً بالقاهرة فكتب عنها روايات عديدة، كما أثرى المشهد الثقافي بروايات تاريخية هامة مثل إبنة النيل، أخناتون، إبن سينا والطريق إلى أصفهان، المصرية، الفرعون الأخير محمد علي، البكباشي والملك، أريج الياسمين وغيرها.

رشا سمير هي روائية مصرية، كاتبة صحفية وطبيبة أسنان مؤلفة روايات جواري العشق، سألقاك هناك، بنات في حكايات، يعني إيه.