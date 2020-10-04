السعودية وتشاد تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

بحث وزير الدولة السعودي لشئون الدول الإفريقية أحمد قطان، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج أمين أبا صديق، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن القطان التقي مع وزير الخارجية التشادي بمقر وزارة خارجية تشاد، وأن القطان أعرب عن شكر وتقدير المملكة لمواقف جمهورية تشاد تجاه كافة القضايا التي تهم المملكة، بما في ذلك الجهود المشتركة لمكافحة الارهاب، واليمن، وتدخلات إيران في دول المنطقة.

كما ناقش الجانبان الاتفاقيات التي من المنتظر التوقيع عليها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتجارية والرياضية.

بدوره، أعرب وزير خارجية تشاد عن شكر وتقدير بلاده للدعم الشامل الذي قدمته المملكة العربية السعودية لجمهورية تشاد، مؤكداً أن بلاده سوف تواصل في تأييد مواقف المملكة في المجالات كافة.