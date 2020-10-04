 بالورود.. مطار الغردقة الدولي يستقبل أول رحلة طيران قادمة من فرنسا تقل 136 سائحا - بوابة الشروق
الأحد 4 أكتوبر 2020 5:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

تنصح الأهلي بالتعاقد مع؟
النتـائـج تصويت

بالورود.. مطار الغردقة الدولي يستقبل أول رحلة طيران قادمة من فرنسا تقل 136 سائحا

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة طيران قادمة من فرنسا
مطار الغردقة يستقبل أول رحلة طيران قادمة من فرنسا
كمال رشاد
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 4:19 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 4:19 ص

استقبل مطار الغردقة الدولي الدولي، أول رحلة طيران قادمة من فرنسا وعلى متنها 136 من السائحين، وذلك بعد بعد توقف دام سبعة أشهر منذ جائحة كورونا تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية في مطلع شهر يوليو الماضى.

استقبل اللواء نبيل الملاح مدير مطار الغردقة الدولي، وموظفي العلاقات العامة وإيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخليه بالهيئة المصريه العامه لتنشيط السياحه وأحمد مصطفي مدير مكتب تنشيط السياحه بالبحر الأحمر.


تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه كإجراء متبع لوصول أولي الرحلات الجوية إلي المطارات المصرية، كما قام فريق من العلاقات العامة بالمطار بإنهاء إجراءات الوصول مع تطبيق كافة الضوابط الوقائية والإجراءات الإحترازية المتبعة للحفاظ علي سلامة وصحة الركاب والعاملين بالمطارات المصرية .

وقام أطباء الحجر الطبي بعمل مسحات pcr لمن لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم ب٧٢ ساعة وذلك للتأكد من خلوهم من أى اصابات بكورونا

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك