مطار الغردقة يستقبل أول رحلة طيران قادمة من فرنسا

استقبل مطار الغردقة الدولي الدولي، أول رحلة طيران قادمة من فرنسا وعلى متنها 136 من السائحين، وذلك بعد بعد توقف دام سبعة أشهر منذ جائحة كورونا تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية في مطلع شهر يوليو الماضى.

استقبل اللواء نبيل الملاح مدير مطار الغردقة الدولي، وموظفي العلاقات العامة وإيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخليه بالهيئة المصريه العامه لتنشيط السياحه وأحمد مصطفي مدير مكتب تنشيط السياحه بالبحر الأحمر.



تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه كإجراء متبع لوصول أولي الرحلات الجوية إلي المطارات المصرية، كما قام فريق من العلاقات العامة بالمطار بإنهاء إجراءات الوصول مع تطبيق كافة الضوابط الوقائية والإجراءات الإحترازية المتبعة للحفاظ علي سلامة وصحة الركاب والعاملين بالمطارات المصرية .

وقام أطباء الحجر الطبي بعمل مسحات pcr لمن لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم ب٧٢ ساعة وذلك للتأكد من خلوهم من أى اصابات بكورونا