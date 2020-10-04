وزير الآثار: توابيت سقارة لم تصل إليها يد اللصوص في العصور القديمة أو الحديثة

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن موقع الحفائر الخاص بوزارة الآثار في جبانة الحيوانات المقدسة بسقارة لم تصل إليه يد اللصوص في العصور القديمة أو الحديثة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت، أن المؤتمر الصحفي للإعلان عن كشف اليوم فاق المؤتمرات الصحفية التي أجرتها الوزارة في السنوات الأخيرة، لافتًا إلى حضور 200 صحفي ومراسل وسفراء من جميع دول العالم.

وأوضح أن الكشف عبارة عن ثلاثة آبار، وكل بئر يحوي مجموعة من المقابر، متابعًا: «أخرجنا 59 تابوتًا عمرها 2600 عام أو أقل، ولاتزال هناك توابيت أخرى».

وأشار وزير السياحة والآثار إلى إرسال تابوتين يتسمان بحالة من الحفظ استثنائية إلى المتحف المصري الكبير، موضحًا أن التوابيت تعود لكهنة وكبار الموظفين عاشوا في عاصمة مصر القديمة منف.

وتابع: «الألوان موجودة والتوابيت مغلقة والمومياوات كاملة التحنيط إضافة كبيرة للعلم، وحديث العالم كله عنهم دعاية مجانية ودخلنا كل بيت بصورة إيجابية».

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة، نتيجة لأعمال البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس.

وقال وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، إن الكشف الأثري اليوم بأيادي مصرية خالصة برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، حيث جرى الكشف عن 59 تابوتا وعشرات المومياوات وتمثال من البرونز من داخل 3 أبار بمنطقة سقارة الأثرية.