 المكسيك تسجل 4 آلاف و863 إصابة جديدة بكورونا و388 حالة وفاة خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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المكسيك تسجل 4 آلاف و863 إصابة جديدة بكورونا و388 حالة وفاة خلال 24 ساعة

مكسيكو سيتي - أ ش أ:
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 9:44 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 9:44 ص

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، 4 آلاف و863 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الإجمالي إلى 757 ألفا و953 حالة.

وأشارت السلطات الصحية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، إلى أنه تم تسجيل 388 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 78 ألفا و880 حالة، مرجحة أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات الكشف عن الفيروس.

جدير بالذكر أن المكسيك سجلت ثامن أكبر حصيلة لإصابات كورونا في العالم، ورابع أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وتعتبر أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة.


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