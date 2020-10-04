استطلاع: لوبان قد تفوز بالصدارة في الجولة الأولى من انتخابات 2022

أظهرت نتائج استطلاع اجرتها مؤسسة إيفوب-فيدوسيال ونشرتها صحيفة لو جورنال دي ديمانش، أنه إذا أجريت الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، فسوف يحتل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان مركزي الصدارة في الجولة الأولى من التصويت.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الاستطلاع أظهر أن الرئيس الفرنسي "42 عاما" ولوبان هما الآن منافسان متكافئان، يليهما ساسة آخرون بفارق كبير، وذلك قبل 18 شهرا من الانتخابات المقررة في عام 2022.

ووفقا للاستطلاع، فمن الممكن أن يحصل ماكرون على 23% إلى 26% من الأصوات في الجولة الأولى، مقابل 24% إلى 27% لمنافسته لوبان.

ونقلت لو جورنال دو ديمانش عن فريدريك دابي، نائب المدير العام لمؤسسة إيفوب، قوله إن لوبان "قد تكون الفائزة بالمركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية".

وتراجعت شعبية ماكرون ورئيس الوزراء جان كاستكس في الأسابيع الأخيرة، حيث تسعى الحكومة جاهدة لاحتواء زيادة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بينما تحاول تجنب الإغلاق الثاني على مستوى البلاد.

واستطلعت مؤسسة إيفوب-فيدوسيال آراء 1608 أشخاص بالغين عبر الإنترنت في الفترة من 28 سبتمبر إلى أول أكتوبر، وفقا للصحيفة.

وأظهر استطلاع منفصل أجرته مؤسسة إلابي لصالح تليفزيون "بي.إف.إم" ونُشرت نتائجه أيضا اليوم الأحد أن 73% من الفرنسيين قلقون بشأن تجدد انتشار فيروس كورونا.