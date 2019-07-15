مقتل وإصابة 4 أشخاص في حادثين منفصلين بالعاصمة الأفغانية

أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية (كابول)، مقتل موظفين حكوميين اثنين وإصابة مدنيين آخرين في حادثين منفصلين.

وأوضح بيان صادر عن الشرطة، اليوم الأحد -حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية- أن الموظفين قد لقيا مصرعهما جراء تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين بمنطقة "تانك إي شكاري" في العاصمة كابول، مضيفا أنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص أو مشتبه به حتى الآن.

وأضاف البيان أن المدنيين الآخرين قد أصيبا صباح اليوم في منطقة "هيوادوال" جراء انفجار لغم مغناطيسي.

ولم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن أي من الحادثين.