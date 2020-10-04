قادة سابقون في القوات الكولومبية يعترفون بمسؤوليتهم عن عمليات قتل في الماضي

اعترف قادة سابقون بالقوات المسلحة الثورية الكولومبية بالمسؤولية عن مقتل الشخصية البارزة بحزب المحافظين في كولومبيا ألفارو جوميز هورتادو عام 1995 .

وقالت منظمة العدالة الخاصة من أجل السلام في كولومبيا اليوم السبت إن ثلاثة من القادة الحاليين في القوات المسلحة الثورية الكولومبية اعترفوا في خطاب إلى المنظمة بالمسؤولية عن ست جرائم قتل وقعت بين عامي 1987 و 2002، كما عرضوا المساعدة في توضيح ملابسات تلك الجرائم.

وأضافت المنظمة أن من بين ضحايا عمليات القتل التي قامت بها القوات المسلحة الثورية الكولومبية أيضا الجنرال بالجيش الكولومبي فرناندو لندازابال ريس وعضو البرلمان بابلو إميليو جورارين.

وكانت عملية قتل جوميز هورتادو ابن الرئيس السابق لوريانو جوميز بالعاصمة بوجوتا من الحالات التي لم يتم بيان ملابساتها حتى الآن.

ومن بين الموقعين على الخطاب الذي تسلمته المنظمة يوم الثلاثين من سبتمبر الماضي السناتور والقائد السابق بالقوات المسلحة الثورية كارلوس لوزادا.

ساعد لوزادا في التفاوض من أجل توقيع اتفاقية السلام التي أنهت أكثر من 50 عاما من النزاع المسلح بين القوات المسلحة الثورية الكولومبية ذات التوجه اليساري وبين الحكومة الكولومبية عام 2016.

قتل خلال الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين الجيش الكولومبي وجماعات حرب العصابات اليسارية والقوات شبه العسكرية اليمينية أكثر من 200 ألف شخص ونزح الملايين من مناطقهم داخل البلاد.

ألقت القوات المسلحة الثورية الكولومبية وهي أكبر منظمة للمتمردين هناك سلاحها بعد اتفاق السلام، وانخرطت في العمل السياسي رافعة أهدافا لها مثل التوزيع العادل للأراضي على أبناء الشعب.