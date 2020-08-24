أحدثت إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضجيجا كبيرا، إذ حدثت في وقت حساس وصل فيه السباق نحو البيت الأبيض لخطواته الأخيرة، لتطرح العديد من التساؤلات حول السيناريوهات المستقبلية التي سيؤول إليها المشهد السياسي الأمريكي، والتي تفاوتت من حيث التعقيد، فأكثرها تعقيداً هو حدوث وفاة للرئيس ترامب، والأقرب نسبيا هو أن يعجز بشكل مؤقت عن القيام بواجباته الرئاسية، ووضع الدستور الأمريكي حلولاً واضحة لكل تلك السيناريوهات.

ووفقاً للدستور الأمريكي، فإن أول خيار للحل هو أن يتولى مايك بنس السلطات الرئاسية بشكل مؤقت حتى يتم انتخاب رئيس جديد حال وفاة الرئيس أو لحين شفاءه بشكل يسمح له بالعودة لعمله بكفاءة؛ لذا توجهت الأنظار كلها تجاه الرجل الثاني والذي غلب عليه طابع الصمت خلال 4 سنوات من رئاسة ترامب.

وبحسب ما نشرت مجلة "ذا أتلانتك الأمريكية"، فإن شخصية بنس ليست كما يبدو، فهو رجل شديد الإيمان بطموحه وأحلامه، ومن علامات ذلك، علقت لوحة فوق مكتبه عليها آية من الكتاب المقدس: "لأني أعرف ما لديك من حلم.. خطط تنجح وتزدهر".

وما يدلل على ذلك، المسيرة المهنية لبنس، بدا صعوده من حاكم ولاية صغيرة إلى نائب رئيس الولايات المتحدة، قصة سياسية غير محتملة لدرجة أنه لا يمكن تفسيرها إلا من خلال التدخل الإلهي.

وقد يكون عجز ترامب عن أداء سلطته، هو أهم تحول في تلك القصة حتى الآن، والتي ستعيد حلما قديما طالما اشتبه بعض الموالين لترامب في أن بنس سينقلب على الرئيس في النهاية، وفكّر لفترة وجيزة في انقلاب حملته في أواخر انتخابات عام 2016، لكنه سرعان ما عاد إلى الصف، وأجّل طموحه بأن يترشح لمنصب الرئيس بعد أن يقضي ترامب ولايته الثانية.

ومن الممكن أن تكون إصابة الرئيس في الوقت الحاضر، قد تختصر من مساره، ليكون رئيسا بالنيابة حال استمرار مرض ترامب، وإذا حدثت وفاة مفاجئة قبل الانتخابات، فإنه سيكون على الأرجح هو مرشح الحزب لمنصب الرئيس، وذلك وفقاً لـ"التايمز" البريطانية.

وفي حال فوزه، كيف ستبدو رئاسة بنس للولايات المتحدة؟ تجيب "ذا أتلانتك" بأن بنس تغلب عليه الشخصية السياسية التقليدية، على خلاف ترامب، فليس من المتوقع أن نرى منه تغريدات غاضبة أو قرارات غير محسوبة.

وهناك زاوية أهم من التحليل السياسي لشخصية بنس، وهي جانبه الشخصي، فهذا رجل كان يحلم بالبيت الأبيض منذ أيام دراسته الجامعية، رجل يعتقد -بحسب أصدقائه- أن القوى الإلهية تدخلت لتضعه في قلب الرئاسة.