الانتهاء من إعادة إعمار 434 منزلا للأسر المحتاجة في 17 قرية بالغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الأحد، الانتهاء من إعادة إعمار 434 منزلا للأسر الأكثر احتياجا في 17 قرية بمراكز محافظة، وذلك ضمن مبادرة "اكفل قرية فقيرة" التي تدعمها إحدى الجمعيات، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأشارت إلى أن أعمال إعادة إعمار تلك المنازل تضمنت هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش، ومحارة وطلاء وسيراميك، بالإضافة إلى توصيل المياه والكهرباء والأدوات الصحية لغير القادرين من أبناء القرية، واستكمال ما يمكن من بنية أساسية داخل القرية، فضلًا عن إقامة مشروعات تنموية صغيرة لغير القادرين، وإقامة قوافل علاج طبي جاد لكل مرضى القرية من غير القادرين.

وأوضحت أنه يتم اختيار القرى المراد تنميتها بالتنسيق بين الجمعية والمديرية والجهات المعنية، وفق عدة معايير من بينها المعايير التنموية لتصنيف القرى، وعدد الأسر الفقيرة داخلها وفور قرار تنمية قرية بعينها يتم عمل مسح شامل داخلها، واختيار الحالات الأشد احتياج ودراسة متطلباتها، والوقوف على الطرق الأنسب لتلبية هذه المتطلبات وسبل متابعتها.