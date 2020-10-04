صحة مكة المكرمة تؤكد جاهزيتها لاستقبال المعتمرين في أول يوم للعودة

أكد مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، جاهزية الخدمات الصحية بالمنشآت التابعة للصحة بالمنطقة المركزية، استعداداً لاستقبال المعتمرين في أول يوم للعودة التدريجية لأداء مناسك العمرة.

وأوضح مطير -في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد- أن الجولة شملت متابعة الخدمات الصحية المقدمة للمعتمرين والمرضى بمستشفى أجياد العام للطوارئ، والفرق الصحية المتواجدة في نقاط الفرز البصري بالمنطقة المركزية، منوها بأن جميع الكوادر الصحية العاملة بتلك المنشآت أو من المنشآت الأخرى بصحة مكة المكرمة على قدر عالٍ من الجاهزية لتقديم الخدمات الصحية والإسعافية للمرضى من الأهالي والمتعمرين؛ كما أن جميع الخطط الصحية الوقائية والعلاجية تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي "إنه ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها صحة مكة المكرمة بتوجيه من وزارة الصحة تأهبا للحالة الطارئة التي يشهدها العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قد تم وضع فرق الفرز البصري بالمسارات الخاصة بالعمرة في المنافذ المؤدية إلى مكة المكرمة وبمنطقة الحرم المركزية لمعاينة المعتمرين القادمين للحرم المكي لأداء مناسك العمرة".

وبدوره، أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر أن الرئاسة استنفرت أقصى طاقاتها وسخرت إمكاناتها كافة لاستقبال المعتمرين بعد السماح بعودة العمرة تدريجيا وفق الإجراءات الاحترازية ، حيث جندت أكثر من ألف شخص من منسوبيها للقيام بمهام تنظيم عملية تفويج المعتمرين إلى صحن المطاف، والتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية والتباعد المكاني ومنع حالات التكدس والزحام والتقيد بالمسارات الافتراضية من خلال الملصقات الموضحة على صحن المطاف، مما أسهم بانسيابية عملية الطواف والسعي وتيسيرها على المعتمرين.

وشدد على أن الرئاسة تباشر تعقيم صحن المطاف والمسعى فور انتهاء كل فوج من منسكهم بمجموع غسلات يصل إلى 10 مرات في اليوم والليلة، ويقوم بهذه المهمة أكثر من 4 آلاف عامل، بالإضافة إلى 450 عاملا مخصصين لعمليات تعقيم الأسطح والأرضيات، كما تقوم الرئاسة بتوزيع أكثر من 26 ألف عبوة ماء زمزم مبردة تقدم وفق الإجراءات الاحترازية، إلى جانب حرص الرئاسة على تقديم خدمات التوجيه والإرشاد من خلال تواجد منسوبي إدارة الهيئة لتقديم الأجوبة وإيضاح مناسك العمرة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن السماح ببدء عودة المعتمرين اعتبارا من اليوم الموافق 4 أكتوبر الحالي بنسبة 30%، وتزداد تدريجيا.