كرواتيا تسجل 258 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا، اليوم الأحد، تسجيل 258 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وخمس حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة -في بيان نقلته وكالة أنباء "هينا" الكرواتية على موقعها الإلكتروني- أن عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 1512 حالة، يوجد 296 مريضاً بالفيروس داخل المستشفيات، منهم 25 على أجهزة التنفس الصناعي.

وأوضحت الوزارة أن البلاد سجلت أيضا في آخر 24 ساعة تعافي 188 مريضاً بشكل تام من الفيروس؛ ما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى 15 ألفا و849 حالة.

وارتفع إجمالي المصابين بالفيروس التاجي في الدولة الواقعة بجنوب شرق أوروبا منذ بداية ظهور الوباء إلى 17 ألفا و659 حالة، بينما توفي 298 مريضاً.