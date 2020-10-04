الخطوط الإثيوبية توفر طيارين وطائرات لمنافستها الجنوب إفريقية المتعثرة

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أعلنت مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، عن استعدادها لتوفير طائرات وطيارين وخدمات صيانة لمنافستها شركة الخطوط الجوية الجنوب إفريقية المتعثرة؛ كجزء من مشروع مشترك مع حكومة جنوب إفريقيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الرئيس التنفيذي للشركة الإثيوبية تيوولد جبر مريم قوله في مقابلة في أديس أبابا، إن أكبر شركة طيران في إفريقيا تقدم المساعدة التشغيلية.

وأشار إلى أن شركته ليست معنية بالمساعدة في سداد الديون أو تكلفة تقليل القوى العاملة.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية: "لا نريد التعامل مع القضايا القديمة - الديون ومطالبات العمل وما إلى ذلك - لأن ذلك صعب للغاية بالنسبة لنا ليس فقط من حيث النفقات المالية، بل ومن حيث إدارة إعادة الهيكلة".

وأضاف: "نريد أن نجعل من السهل جدا عليهم بدء العمل مجددا في شركة الطيران من خلال توفير الطائرات، ومن خلال توفير الخبرة والطيارين والفنيين والقيادة".

وقال إنه بإمكان الشركة الإثيوبية توفير طائرات من طرازي "إيرباص إس.إي 350" و"بوينج 787" أكثر حداثة مقارنة بطائرات إيرباص 340 التابعة لشركة الطيران الجنوب إفريقية.