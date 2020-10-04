تقرير: مقتل أكثر من 500 مدني في أفغانستان منذ بداية العام

لقى ما لا يقل عن 533 مدنيا حتفهم في أنحاء أفغانستان خلال أول ستة أشهر من العام، وذلك بحسب ما جاء في تقرير للجنة حقوق الإنسان المستقلة، اليوم الأحد.

وبناء على التقرير، أصيب 945 مواطنا في ما وصفته اللجنة "بعمليات الاغتيال الممنهجة وأعمال القتل محددة الأهداف".

وأضافت اللجنة أنه في الفترة ما بين فبراير وسبتمبر الماضيين، قتل 122 مدنيا وأصيب 72 أخرون في هجمات بإقليم قندهار.

ويأتي هذا التقرير بعد يوم من مقتل 14 شخصا و إصابة 42 أخرين، معظمهم من المدنيين، في انفجار سيارة بإقليم نانجاهار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، ولكن الحكومة الأفغانية اتهمت حركة طالبان بتنفيذ الهجوم.

وكانت مباحثات السلام بين حكومة كابول وحركة طالبان قد بدأت الشهر الماضي، وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان في فبراير الماضي.