تونس تقلص ساعات العمل للحد من تفشي فيروس كورونا

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم السبت، عن تقليص ساعات العمل في خطوة للحد من الاكتظاظ والتقليص من سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المشيشي، إنه أصدر تعليمات بإقرار العمل بنظام الحصة الواحدة بدل الحصتين والتقليص في ساعات العمل باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والأمن.

وبجانب ذلك شدد المشيشي في كلمة وجهها للشعب، على ارتداء الكمامات الواقية إجباريا في الفضاءات العامة المغلقة ووسائل النقل والتطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية.

وستكون هذه القرارات نافذة لمدة أسبوعين وقابلة للتمديد، كما يمكن للولاة اتخاذ القرار بإعلان حجر صحي وحظر تجوال ليلي وتعليق صلاة الجمعة في مناطقهم مع تطور الوضع الوبائي.

وتشهد تونس موجة ثانية متسارعة لانتشار الفيروس مع معدل إصابات يناهز الألف يوميا خلال الأسبوع الماضي. وفي آخر تحديث لوزارة الصحة بلغ عدد المصابين الجدد أكثر من 1223 بالإضافة إلى خمس وفيات.

وأعلنت السلطات الجهوية في ولايتي المنستير وسوسة على الساحل التونسي أمس الجمعة حظر تجوال ليلي في مسعى للحد من تفشي الوباء. ويتوقع أن تعلن ولايات أخرى خطوات مماثلة إذا ما تخطى عدد الإصابات بالفيروس 250 لكل 100 ألف نسمة.

وقال المشيشي "الأرقام لا تطمئن ونحتاج إلى قرارات عاجلة وحاسمة".

ويسود القلق من انهيار طاقة استيعاب المستشفيات العمومية مع تساقط المزيد من الوفيات دون أن يتمكن الأطباء من إيوائها في أقسام مرضى كوفيد- 19، ومع مخاطر زيادة أعداد المرضى بالتزامن مع مضاعفات النزلات الموسمية في فصل الشتاء.

لكن المشيشي أفاد اليوم بأن الحكومة تعمل لمضاعفة الأسرة في غرف الانعاش من 400 إلى 1200 سرير.

وكان وزير الصحة أعلن أمس عن وضع المزيد من المستشفيات الميدانية في عدة ولايات وتخصيص مستشفى كامل في صفاقس لمرضى كورونا بطاقة استيعاب 250 سريرا وزيادة عدد المختبرات بهدف التمكن من إجراء آلاف التحاليل في يوم واحد.