محافظ أسوان: المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة فى عمليات التنمية الشاملة

قال أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأحد، إن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة فى عمليات التنمية الشاملة بقطاعات البنية الأساسية والخدمية والتطوير والتجميل والاستثمار والسياحة وغيرها من مشروعات التأمين الصحى الشامل وتحيا مصر وحياه كريمة والتحول الرقمي، منوها باهتمام القيادة السياسية ومجلس الوزراء بالمحافظة وتنميتها.

وأضاف المحافظ - فى تصريح اليوم - إن عمليات التنمية الشاملة تسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسواني، وإبراز الوجه الحضارى واستعادة الهوية البصرية لعاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقى بإعتبارها من أهم المقاصد السياحية الدولية.

ورحب بأعضاء البرنامج الرئاسي أثناء قضائهم مدة التدريب بالمحافظة التى تستغرق شهرًا للوقوف عمليًا على حجم الإنجازات الجارية على أرضها ضمن خطة الدولة لبناء صف ثاني من القيادات وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد المحافظ أنه سيتم تقديم كافة سبل الدعم للمتدربين خلال فترة التدريب لتحقيق المعايشة والتطبيق العملي لما تم دراسته نظريًا بالأكاديمة الوطنية، من خلال إعداد برنامج متخصص ومكثف يشمل الجولات الميدانية بهدف التعرف عن قرب على طريقة وآليات عمل الجهاز الإداري التي تتم داخل المحافظة سواء داخل المراكز التكنولوجية أوالديوان العام أو مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات.