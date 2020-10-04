أثار الامتثال لارتداء القناع الواقي نقاشات طويلة خلال فترة وباء فيروس كورونا، إذ تلقى الأمريكيون رسائل متضاربة من السلطات حول ما إذا كان ينبغي عليهم ارتداء أغطية الوجه في الأماكن العامة أم لا، وقد نشرت كثير من المقالات والتقارير عن إهمال الناس للإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، إن ارتداء الأقنعة يبطئ انتشار "كوفيد - 19"، ولكن في الوقت نفسه نفى بعض السياسين ذلك، ولكن مع إصابة الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بالفيروس.

فهل سيكون المتسوقون أكثر استعدادًا لشراء الأقنعة واستخدامها بشكل مكثف أكثر؟

قالت كيلي جولدسميث، أستاذ مساعد في التسويق بجامعة فاندربيلت: "خلال السبعة إلى العشرة أيام القادمة، أعتقد أنه سيكون هناك زيادة في جميع أنواع سلوكيات الوقاية والسلامة، سواء على مستوى إرتدا الأقنعة، أو شراء معقمات اليدين واحترام التباعد الاجتماعي"، وفق ما ذكره تقرير نشره بموقع "يو إس توداي" الأمريكي.

ويأمل الدكتور ديفيد أبرامز، أستاذ العلوم الاجتماعية والسلوكية في جامعة نيويورك، أن تشخيص ترامب قد يقنع الناس بأن ارتداء الأقنعة أمر مهم ويجعل المشككين يبدأون في الاستماع لنصائح الوقاية.

وتابع: "وقد عرف ترامب، باعتراضه أحيانا على إرتداء القناع، كما أنه ظهر في أكثر من مناسبة رسمية وسط الجمهور دون مراعاة التباعد الاجتماعي أو غير ذلك من الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى، وأصيب ترامب بعد رحلة مع مستشارته هوب هيكس التي كانت حاملة للفيروس وتم تشخيص إصابتها قبله بساعات".

وقال أبرامز: "لكن بالنظر إلى الرسائل المختلطة والمتناقضة الهائلة للقيادة في البلاد، أشك أن ما حدث سيحدث فرقًا كبيرًا لأن الأمور أصبحت شديدة الاستقطاب السياسي، والآراء العقلانية للعلم تم تقويضها تمامًا واستغلالها لمصالح سياسية".

وهو ما أكده أكثر من استطلاع سابق، كما جاء في بحث أجراه مركز بيو الأمريكي للأبحاث، حيث أصبح ارتداء الأقنعة حافزًا للصراع السياسي، وساحة يُنظر فيها غالبًا إلى الأدلة العلمية من خلال عدسة حزبية، يدعم معظم الديمقراطيين ارتداء الأقنعة على عكس معظم الجمهوريين.

وكان أغلب الجمهوريون على خطى الرئيس، الذي كان مترددًا في ارتداء قناع، قائلاً إنه لا يبدو أنه من الصواب ارتداء قناع أثناء استقباله لرؤساء دول في البيت الأبيض، ولبس قناعًا في الأماكن العامة لأول مرة خلال زيارة إلى مستشفى عسكري في وقت سابق.