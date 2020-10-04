رئيس الوزراء البريطاني: الوضع الوبائي سيظل غير مستقر في البلاد حتى الكريسماس

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من أن وضع جائحة كورونا في البلاد سيظل غير مستقر حتى نهاية العام الجاري، وربما لما بعد ذلك، لافتا إلى أنه من المبكر الحكم بنجاح إجراءات العزل المحلي لبعض المناطق.



وقال جونسون - في حوار صحفي أوردته شبكة "سكاي نيوز" اليوم الأحد - إنه يعلم جيدا أن هناك بعض البريطانيين الغاضبين منه ومن حكومته" بسبب إجراءات العزل الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، لكنها الطريقة الوحيدة للتعامل مع الوضع".



وأكد أن حكومته تعمل بكامل طاقتها لتخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا في وقت مناسب من أجل احتفالات نهاية العام، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأقرب للوقوع هو المرور بفترة غير مستقرة للوضع الوبائي خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا أنه من الممكن أن يكون هذا الشتاء صعب للغاية بالنسبة لنا .. علينا أن نواجه هذه الحقيقة".

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء البريطاني أنه على يقين من أن الجهود العلمية القائمة ستؤتي ثمارها سواء بالتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا أو بالتوصل إلى طريقة للكشف عنه تمكننا من اتباع نهج أكثر نجاحا في التعامل معه.



وأشار - في هذا الصدد - إلى أنه على الرغم من تفاؤله حول إمكانية التوصل إلى لقاح فعال بنهاية هذا العام، إلا أنه لا يرغب في أن " يرفع من آمال الناس حول ذلك دون داعٍ".

وأعرب جونسون عن أمله في أن يتغير الوضع بحلول الربيع، قائلاً: " أنا متأكد من ذلك تماما .. سنسلك كل الطرق، خاصة من خلال برامج الاختبارات الجماعية ، لتغيير الطريقة التي نتعامل بها مع هذا الفيروس".



ورفض جونسون التلميحات القائلة بأنه لا يزال يعاني من آثار إصابته بفيروس كورونا في أبريل الماضي، مؤكدا أنه في كامل لياقته.