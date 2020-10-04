ضبط المتهمين بقتل شخص وإصابة 3 أخرين بقنا بأعيرة نارية في قنا

تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، من ضبط 3 أشخاص لتعديهم على أفراد إحدى العائلات بقنا؛ مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة ثلاثة أخرين.

وتبلغ لمركز شرطة فرشوط بمديرية أمن قنا من المستشفى المركزي بوصول عامل متوفي إثر إصابته بعيار ناري بالظهر و3 مواطنين أخرين الأول مصاب بعيار ناري بالفخذ، ووالثاني مصاب بانفجار بالعين، والثالث مصاب بجرح قطعي بالرأس، وجميعهم ينتمون لإحدى العائلات ومقيمين بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا وبسؤال المصابين اتهموا "مهندس بشركة بترول، حاصل على ليسانس، وطالب حاصل على بكالوريس"، بإحداث ما بهم من إصابات بتحريض من أخرين ينتمون لإحدى العائلات ومقيمين بدائرة المركز لخلافات بين العائلتين.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهمين: "مهندس بشركة بترول حاصل على ليسانس، وطالب".

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المصابين اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة لمناصرة أحد أفراد عائلتهم في خلافه مع أحد أفراد العائلة الأخرى، وقيام الحاصل على الليسانس بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية تجاه الطرف الأول؛ مما أدى لوفاة الأول وإصابة الباقين، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.