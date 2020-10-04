أيسلندا تغلق الحانات وتحد من التجمعات مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا

ستطبق أيسلندا قيودا أكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا اعتبارا من غد الاثنين، ردا على زيادة حالات الإصابة، بما في ذلك الحد من التجمعات العامة وإغلاق الحانات.

ولن يتم السماح لأكثر من 20 شخصا بالتجمع في الأماكن العامة، باستثناء الجنازات والجامعات، بينما سيتم إغلاق الحانات والملاهي الليلية والصالات الرياضية بشكل كامل، طبقا لما ذكرته الحكومة في مدينة ريكيافيك في بيان مساء أمس السبت.

غير أن المدارس ورياض الأطفال ستبقى مفتوحة.

وذكرت وزيرة الصحة سفانديس سفافارسدوتير، أنه تم اتخاذ الإجراءات بناء على نصيحة كبير علماء الأوبئة في البلاد.

وكانت أيسلندا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 360 ألف نسمة، قد سجلت حوالي 2900 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء. وتوفي عشرة أشخاص بسبب الفيروس، على الرغم من أن آخر حالة وفاة كانت قبل عدة أشهر.