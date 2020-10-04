أذربيجان: استهداف ثاني أكبر مدينة في البلاد بالصواريخ من أرمينيا

ذكر مكتب رئيس أذربيجان الهام علييف، اليوم الأحد، أن مدينة كنجه، ثاني أكبر مدينة في البلاد، تعرضت لقصف بصواريخ تم إطلاقها من أرمينيا، مع تصاعد القتال بين الدولتين الواقعتين بمنطقة القوقاز، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وبينما نفت وزارة الدفاع في أرمينيا، إطلاق نار على الأراضي الأذرية، قالت السلطات في منطقة ناجورنو-كاراباخ المتنازع عليه إنهم هاجموا مطارا عسكريا بالمدينة، ردا على قصف أذربيجان مدينة ستيباناكيرت، عاصمة الإقليم.

وكانت قوات برية من أذربيجان قد شنت أمس السبت هجوما جديدا واسعا في منطقة ناجورنو -كاراباخ المتنازع عليها، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أمس السبت مشيرة إلى "قتال عنيف" برغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

وتقدمت القوات الأذرية في المنطقة، التى يسيطر عليها مسيحيون إنفصاليون من أرمينيا، من جهتي الشمال والجنوب، بحسب الوزارة التي أضافت أنه تم إسقاط ثلاث طائرات حربية لأذربيجان.

وردا على ذلك، قالت وزارة الدفاع في باكو إن مدينة تارتار وعدة قرى في الأراضي الأذرية تعرضت للقصف.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع سقوط مصابين أو قتلى.