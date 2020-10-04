فرنسا تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات كورونا

قالت السلطات الفرنسية مساء السبت، إن البلاد سجلت زيادة يومية قياسية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بعد الإعلان عن 16 الفا و 972 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء الرقم القياسي الجديد بعد أكثر من أسبوع بقليل من تسجيل الرقم القياسي السابق لحالات الاصابة في فرنسا خلال يوم واحد بتسجيل 16 الفا و 96 حالة في 24 سبتمبر الماضي.

وشهدت فرنسا حتى الآن تسجيل حوالي 32 الف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

يشار إلى أن ارتداء الكمامات هو أمر إلزامي حتى في الأماكن المفتوحة في العديد من المدن الفرنسية. وفي مدينة مرسيليا الساحلية أغلقت الحانات والمطاعم تماما.

وفي باريس، هناك تهديد يلوح في الأفق بإغلاق مثل هذه الأماكن بسبب زيادة أعداد المصابين.